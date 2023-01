Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Zwei Festnahmen nach versuchten Tötungsdelikten

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat zwei Jugendliche festgenommen, nachdem am Dienstag, 3. Januar 2023, sowohl morgens als auch abends eine Gehwegplatte bzw. ein Stein auf Fahrzeuge geworfen wurden, die aus dem Vincketunnel in Buer herausgefahren sind.

Dank Zeugenaussagen von Anwohnern konnte die Polizei bereits am Dienstagabend zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren in einem Wohnhaus in Tatortnähe ausfindig machen. Die beiden Jugendlichen wurden zunächst für erkennungsdienstliche Maßnahmen mit zur Wache genommen. Da sich im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen der Tatverdacht gegen die beiden Gelsenkirchener erhärtete, erließ das Amtsgericht Essen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen am Mittwoch, 4. Januar 2023, zwei Untersuchungshaftbefehle, die schließlich vollstreckt und in Vollzug gesetzt wurden.

Darüber hinaus bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise, ob jemand zwischen dem 29. Dezember 2022 und der ersten Tat am 3. Januar 2023, 5.30 Uhr, rund um die Ausfahrt des Vincketunnels etwas Auffälliges beobachtet oder gehört hat. Hinweise bitte telefonisch unter 0209 365 7112 oder unter 0209 365 8240.

