Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchter Totschlag in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht in einem Fall von versuchtem Totschlag nach Zeugen. Am frühen Dienstagmorgen, 3. Januar 2023, gegen 5.30 Uhr, ist ein 31-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Wagen durch den Vincketunnel in Richtung Horster Straße gefahren. Als er mit seinem Fahrzeug die Ausfahrt des Tunnels in Buer passierte, wurde die Windschutzscheibe des Audis von einer Gehwegplatte getroffen. Der 31-Jährige hielt sein Fahrzeug umgehend an. Die Windschutzscheibe wurde in Teilbereichen zertrümmert. Daraufhin wählte der körperlich unversehrte Gelsenkirchener den Notruf unter der 110.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Zudem werden Zeugen gesucht, die jemanden oder etwas Auffälliges zur genannten Tatzeit im Bereich rund um den Vincketunnel bemerkt haben. Zeugenhinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 11 unter der 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240. Der Tunnel war am Dienstag aufgrund von polizeilichen Ermittlungen für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell