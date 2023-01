Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Pedelecs während des Einkaufs entwendet

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach dem Diebstahl von zwei Pedelecs am Freitagvormittag in Erle. Gegen 11.30 Uhr hatten ein 50-Jähriger und seine Begleitung ihre beiden Zweiräder vor einem Discounter auf der Cranger Straße, in Höhe des A2-Tunnels, an einem Fahrradständer abgestellt und abgeschlossen. Nachdem der Gelsenkirchener und seine Begleitung gegen 11.45 Uhr von ihrem Einkauf zurückkamen, waren ihre beiden Pedelecs verschwunden.

Die Polizei sucht Zeugen, die den oder die Tatverdächtigen beobachtet haben oder die Hinweise zum Verbleib der Pedelecs machen können. Entsprechende Hinweise geben Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell