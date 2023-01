POL-GE: Streitigkeiten auf der Straße enden mit mehreren Ingewahrsamnahmen

Gelsenkirchen (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch, 28. Dezember 2022, einen 27-jährigen Mann nach einem Ladendiebstahl in der Altstadt vorläufig festgenommen. Der 27-Jährige hatte gegen 17.35 Uhr versucht, ein Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße zu verlassen, ohne die daraus mitgenommenen Waren, Schuhe und eine Handtasche, zu bezahlen. Da der 27-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt ...

mehr