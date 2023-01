Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Wohlfahrtsmitarbeiterin bestiehlt Gelsenkirchenerin

Gelsenkirchen (ots)

Eine unbekannte Frau hat sich am Freitag, 30. Dezember 2022, gegenüber einer 99-Jährigen als vermeintliche AWO-Mitarbeiterin ausgegeben und am Ende die Handtasche der Gelsenkirchenerin entwendet. Gegen 11.30 Uhr erschien die unbekannte Frau an der Tür der Gelsenkirchenerin in der Altstadt. Sie behauptete, dass sie im Namen des Wohlfahrtsverbandes Spendengelder für die Ukraine sammeln würde. Als die 99-Jährige in ihr Schlafzimmer ging, um Geld zu holen, folgte die unbekannte Frau unaufgefordert und hielt sich so lange in der Wohnung auf, während die Gelsenkirchenerin Geld heraussuchte. Nachdem die 99-Jährige der Unbekannten das Spendengeld überreicht hatte, verließ diese wieder die Wohnung. Danach bemerkte die Gelsenkirchenerin, dass ihre schwarze Handtasche samt Inhalt fehlte.

Die Tatverdächtige war etwa 60 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hatte graue Haare, die zu einem Dutt hochgesteckt waren. Außerdem trug sie einen beigen Mantel sowie eine OP-Maske.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tatverdächtigen geben können oder die zum Tatzeitpunkt etwas Auffälliges rund um die Ringstraße beobachtet haben, sich telefonisch zu melden unter der 0209 365 7212 beim Kriminalkommissariat 12 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell