POL-GE: Gefährliche Körperverletzung in Erler Grünanlage - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung unter Einsatz von zwei Messern kam es am Mittwoch, 4. Januar 2023, in einer Parkanlage in Erle. Der Park ist über die Cranger Straße, die Breite Straße und die Kronprinzenstraße zu erreichen. Gegen 5.45 Uhr lief ein 21-jähriger Gelsenkirchener zu Fuß von der Cranger Straße in Richtung Breite Straße durch die Erler Grünanlage. Etwa 50 bis 100 Meter vor dem Parkausgang an der Kronprinzenstraße wurde der Gelsenkirchener von einer fünf- bis siebenköpfigen Gruppe angesprochen und unvermittelt von zwei Unbekannten aus der Gruppe attackiert. Ein Unbekannter rannte mit einem Messer auf den 21-Jährigen zu. Dieser wehrte den Angriff mit seiner linken Hand ab und verletzte sich leicht. Danach stach ihm ein zweiter Unbekannter unvermittelt mit einem zweiten Messer in den Bauch. Der Gelsenkirchener rannte nach den Attacken aus dem Park in Richtung Breite Straße. Im Nachgang suchte er zur Behandlung ein Krankenhaus auf und alarmierte die Polizei. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf das Tatgeschehen oder die unbekannten Personengruppe geben können, sich telefonisch bei dem zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder der Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240 zu melden.

