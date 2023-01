Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wohnungsbrand in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Ausgehend von einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Ückendorfer Straße wurden am Montagmorgen, 2. Januar 2023, mehrere Anwohner verletzt. Gegen 7 Uhr wurde die Polizei von einer Anwohnerin des betroffenen Hauses in Ückendorf alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, während die Verletzten vom Rettungsdienst behandelt und in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden.

Lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5406844

Für die Zeit der Lösch- und Rettungsarbeiten sperrten Polizeibeamte die Ückendorfer Straße in Höhe der Straße "Festweg" sowie die Straße "Festweg" selbst. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

