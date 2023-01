Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen in einem Fall von besonders schwerem Fall des Diebstahles von Tabakwaren. Am Samstag, 19. November 2022, betraten zwei Unbekannte gegen 19.10 Uhr den Vorraum eines geöffneten Supermarktes an der Consolstraße in Bismarck und verschafften sich durch Aufschneiden eines Vorhanges Zutritt zu einem geschlossenen Lottogeschäft, welcher über den Vorraum zu erreichen ist. Aus dem Laden wurden Tabakwaren entwendet. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten Personen bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 020 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/95234

