Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220422.2 Schwentinental: Bombenentschärfung erfolgreich beendet

Schwentinental (ots)

Die Entschärfung der Fliegerbomben in der Schwentinentaler Weinbergsiedlung ist beendet. Die Straßensperren sind aufgehoben, so dass Anwohner zurück in ihre Wohnungen und Angestellte zurück in ihre Betriebe können.

Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes konnten gegen 09:45 Uhr mit der Entschärfung beginnen. Gegen 10:35 Uhr waren die Arbeiten beendet. Die Entschärfung verlief ohne nennenswerte Komplikationen.

Ab 09:00 Uhr waren Straßensperren eingerichtet. Unter anderem war auch die Bundesstraße 76 zwischen den Anschlussstellen Bundesstraße 202 und Preetz/Wakendorfer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Bis 09:30 Uhr mussten auch alle Anwohner und Angestellten den Bereich verlassen haben. Die Räumung verlief ohne größere Komplikationen.

Matthias Arends

