POL-GE: Flucht vor Polizei erfolglos

Gelsenkirchen (ots) - Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstag, 5. Januar 2023, in Ückendorf. Ein 32-jähriger Gelsenkirchener fuhr gegen 2.10 Uhr auf der Ückendorfer Straße in Richtung Hohenzollernstraße. Zwischen dem Kreisverkehr Wildenbruchplatz / Hohenzollernstraße und der Vohwinklestraße kam ihm ein Fahrzeug mit zwei Insassen entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden ...

