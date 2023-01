Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter stiehlt Geldbörse - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, am Montag, 7. November 2022, zwischen 20.35 Uhr und 20.45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen die Geldbörse eines 26 Jahre alten Gelsenkircheners gestohlen zu haben. Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen einen Mann, der nun gesucht wird. Das zuständige Amtsgericht hat die Veröffentlichung der Bilder angeordnet, da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind. Sie finden die Fotos hier: https://polizei.nrw/fahndung/95462 Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

