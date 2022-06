Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Mossautal: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Motorradfahrer

Mossautal (ots)

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Autofahrer und Motorradfahrer Gemarkung Mossautal - Am Mittwoch (01.06.) gegen 17:40h kam es auf der B460 in Höhe des Marbachstausees zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 66-Jähriger aus Mossautal fuhr mit seinem Pkw Ford Transit die B460 aus Richtung Mossautal kommend in Fahrtrichtung Erbach. Am Marbachstausee wollte der Autofahrer nach links auf einen dortigen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 59-jährige Motorradfahrer aus Heddesheim erlitt dadurch schwerste Verletzungen und kam per Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. In dem Pkw befand sich weiterhin ein 9-jähriges Kind, welches durch den Aufprall lediglich leicht verletzt wurde. Das Mädchen wurde ebenfalls in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Bei den Bergungsmaßnahmen unterstützten die umliegenden Feuerwehren mit ca.40 Personen. Die B460 war für drei Stunden voll gesperrt.

Berichterstatter: Peter, Polizeihauptkommissar, Pst Erbach

