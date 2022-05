Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rollatorfahrerin übersehen

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 91 Jahre alte Gronauerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntag zugezogen. Die Fußgängerin mit Rollator querte gerade die Schützenstraße, als sie von dem Wagen eines 47 Jahre alten Gronauers angefahren wurde. Der Autofahrer wollte gegen 12.45 Uhr von der Friedensstraße nach rechts in die Schützenstraße abbiegen, hatte jedoch die Einmündung verpasst. Er hielt seinen Wagen an und setzte zurück. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und der Fußgängerin, die infolgedessen auf die Straße stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

(db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell