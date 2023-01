Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Wasserwerker erbeutet hohe Geldsumme

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag, 9. Januar 2023, Gold und Bargeld aus dem Haus eines Seniors in Gelsenkirchen-Erle gestohlen. Der tatverdächtige schellte gegen 15 Uhr bei dem Geschädigten und gab sich als Mitarbeiter eines Wasserwerkes aus. Im Haus an der Arenfelsstraße bat er den Mann, in verschiedenen Badezimmern das Wasser auf- und abzudrehen. Zudem verunsicherte der Tatverdächtige den Geschädigten, indem er angab, dass sich ein Brief mit einer "Abflussnummer" im Safe befinden solle, der benötigt werde. Der Senior ermöglichte dem Mann daraufhin den Zugang zu dem Tresor. Der Unbekannte durchwühlte den Tresor und gab später an, den vermeintlichen Brief nicht finden zu können und verließ das Haus. Später stellte der Senior den Diebstahl fest und rief die Polizei. Der Tatverdächtige ist etwa 1,75 Meter groß, 35 bis 37 Jahre alt, schlank, hat ein schmales Gesicht und hellbraune bis dunkelblonde kurze Haare. Zur Tatzeit trug der Tatverdächtige einen blau-schwarzen Anorak. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0209 365 7212 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, fremde Personen in Haus oder Wohnung zu lassen. Dabei ist es egal, ob die Personen sich als Wasserwerker, Verkäufer oder Polizeibeamte ausgeben. In allen Fällen gilt: Schließen Sie die Tür und rufen Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell