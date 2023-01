Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht nach gefährlicher Fahrt und Unfall - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat sich am Montag, 9. Januar 2023, einer Verkehrskontrolle entzogen und ist nach einem Unfall geflüchtet.

Gegen 21.50 Uhr wollten Beamte in einem zivilen Dienstwagen in Bismarck einen Seat für eine allgemeine Verkehrskontrolle anhalten, der gerade auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. Die Einsatzkräfte folgten dem Wagen mit französischem Kennzeichen, der zunehmend schneller wurde, und schalteten schließlich auf der Alfred-Zingler-Straße das Anhaltesignal sowie Blaulicht und Martinshorn ein. Der Fahrer beschleunigte seinen Wagen jedoch weiterhin auf deutlich über 130 km/h und überfuhr wiederholt eine rote Ampel. An der Kreuzung mit der Kurt-Schumacher-Straße bog er schließlich auf die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt ab, jedoch in den Gegenverkehr. Die Beamten folgten dem Flüchtigen weiterhin, jedoch auf der richtigen Spur in Fahrtrichtung Innenstadt. Nachdem der Unbekannte auf die Freiligrathstraße in Schalke-Nord abgebogen war, kollidierte sein Seat mit einem Betonpoller und kam zum Stehen. Der Fahrer stieg aus und flüchte zu Fuß weiter. Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Feuerwehr streute die Ölspur ab, die durch den Unfall entstanden war.

Der Flüchtige war circa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, von schlanker Statur, er hatte schwarze Haare und trug dunkle Kleidung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, sich telefonisch unter der 0209 365 6226 bei der Verkehrsinspektion oder unter der 0209 365 2160 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell