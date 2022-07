POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Bei einer Auseinandersetzung ist am Samstag (23.07.2022, 11.30 Uhr) ein 26-jähriger Mann aus Hamm leicht verletzt worden. Der 26-Jährige kam am Samstag zum Kiosk eines 54-jährigen Mannes an der Nordstraße in Ahlen, um etwas zu besprechen. Dieses Gespräch schaukelte sich hoch. Der 26-Jährige soll den Ahlener mit einem Messer bedroht haben, der Ahlener soll den Mann aus Hamm in sein Gesicht ...

