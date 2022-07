Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh, Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 25.07.2022, gegen 18:15 Uhr, wurde eine 72-jährige Frau aus Oelde bei einem Verkehrsunfall in Wadersloh schwer verletzt. Die Frau befuhr mit einem VW-Polo die L852 (Geiststraße) aus Richtung Liesborn kommend in Richtung Diestedde. Ausgangs einer langgezogenen Linkskurve kam sie aus ungeklärter Ursache kurz vor dem Abzweig Diestedder Straße nach lins von der Fahrbahn ab, fuhr in den Graben und prallte dort gegen eine Ackerbrücke. Die verletzte Oelderin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

