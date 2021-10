Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Unbekannte Täter stehlen Schaltschränke und Wechselrichter der Solaranlage eines Landhofes

Jarmen (ots)

Heute Vormittag wurde der Polizei der Diebstahl von zwei Schaltschränken und 12 Wechselrichtern der Solaranlage eines Landhofes in Neu Plötz bei Jarmen gemeldet. Im Tatzeitraum vom 06. Oktober (gegen 17.00 Uhr) bis 07. Oktober 2021 (ca. 06.30 Uhr) haben unbekannte Täter die Schaltschränke und Wechselrichter an den Lagerhallen des Landhofes entwendet. Diese waren Bestandteil der dort installierten Solaranlage auf dem Gebäudedach.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Durch den Diebstahl der entwendeten Schaltschränke und Wechselrichter ist dem betroffenen Landhof ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden.

Zeugen, die Beobachtungen insbesondere im Bereich der Lagerhallen in Neu Plötz gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 2510, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell