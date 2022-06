POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Fahrende Straßenbahn wird mit Bierflasche beworfen; Scheibe durchschlägt Fahrerhaus; keine Verletzten, Zeugenaufruf

Wiesloch (ots) - Am Mittwoch gegen 16:45 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Im Hoßacker / Lohmühle ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer mit einem 81-jährigen Fahrer eines Wohnmobils, wodurch beide so schwer verletzt wurden, dass sie stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden müssen. Der ...

mehr