Rhein-Neckar-Kreis: Mann verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss und flüchtet

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12:00 Uhr verständigte ein Zeuge das Polizeirevier Ladenburg, da er einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers beobachtet hatte. Der Unfallverursacher und der vermeintliche Tathergang konnten durch die Angaben des Zeugen und Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Ladenburg ermittelt werden: Ein 54-Jähriger soll sich ohne deren Kenntnis den Opel seiner ehemaligen Lebensgefährtin "geliehen" und hiermit unter Alkoholeinfluss die Goethestraße in Richtung Heidelberg gefahren sein. Hier soll er dann in Höhe der Gartenstraße ein parkendes Wohnmobil entlang der Fahrzeugseite touchiert und zunächst angehalten haben. Nachdem er die Unfallschäden begutachtet hatte, soll er den durch den Unfall abgebrochenen Außenspiegel des Opel aufgehoben und sich vom Unfallort entfernt haben. Als die Beamtinnen und Beamten im Anschluss an die Unfallaufnahme die Halterin des unfallverursachenden Fahrzeugs aufsuchten, stellte sich dann heraus, dass der 54-Jährige den Opel ohne deren Kenntnis genutzt hatte. Der 54-Jährige konnte zunächst nicht an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Wenig später teilte die Halterin des Opel mit, dass der 54-Jährige das Fahrzeug soeben wieder zurückgebracht habe und nun zu Fuß unterwegs sei. Dieser konnte dann von den Beamtinnen und Beamten angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille.

An dem Wohnmobil entstanden Schäden entlang der linken Fahrzeugseite in Höhe von etwa 3.000 Euro. An dem Opel entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und Diebstahls gegen den Mann. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

