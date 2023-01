Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubdelikte in Bulmke-Hüllen und Schalke - Tatverdächtige gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat gestern, 10. Januar 2023, zwei Tatverdächtige gestellt. Gegen 14.30 Uhr wurden zunächst zwei 14-jährige Schüler auf der Bismarckstraße in Höhe der Hausnummer 89 im Ortsteil Schalke bedroht und beraubt. Dabei forderten die Täter unter Androhung eines Messers Wertsachen von den Schülern. Als sich eine Passantin einmischte, flohen die beiden Täter mit einem geringen Eurobetrag in Richtung Innenstadt. Gegen 15.30 Uhr war ein Jugendlicher ebenfalls auf der Bismarckstraße in Höhe Hausnummer 98 im Ortsteil Bulmke-Hüllen unterwegs, als ihn zwei Jugendliche ansprachen. Die beiden Unbekannten fragten ihn nach den Marken seiner Kleidung und forderten ihn zur Herausgabe auf. Als der Gelsenkirchener dem nicht nachkam, drängten sie ihn in einen Hauseingang, schlugen ihn und entrissen ihm danach seine Umhängetasche samt Inhalt. Umgehend eingeleitete Ermittlungen und Zeugenaussagen führten Einsatzkräfte schließlich zur Hohenzollernstraße, wo sie zwei Tatverdächtige antrafen, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Die beiden 12- und 13-jährigen Gelsenkirchener wurden mit zur Wache genommen. Zwei Kopfhörer-Aufsätze wurden als Teil der mutmaßlichen Beute sichergestellt. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen von ihren Erziehungsberechtigen abgeholt. Die Ermittlungen, auch dahin gehend, ob sie für die erste Tat verantwortlich sind, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240 zu melden.

