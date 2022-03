POL-S: Baumaschinen gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag (21.03.2022) oder Dienstag (22.03.2022) in zwei Autos im Stuttgarter Norden eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 15.00 Uhr am Montag und 06.30 Uhr am Dienstag die Seitenscheibe eines weißen Opel Combo ein, der in der Eckartstraße nahe der Nordbahnhofstraße geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren stahlen sie ein elektronisches Gerät im Wert von mehreren Hundert ...

