POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag (21.03.2022) oder Dienstag (22.03.2022) in zwei Autos im Stuttgarter Norden eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 15.00 Uhr am Montag und 06.30 Uhr am Dienstag die Seitenscheibe eines weißen Opel Combo ein, der in der Eckartstraße nahe der Nordbahnhofstraße geparkt war. Aus dem Fahrzeuginneren stahlen sie ein elektronisches Gerät im Wert von mehreren Hundert Euro. In der Kleinstraße auf Höhe Hausnummer 28 schlugen Unbekannte ebenfalls die Seitenscheibe eines schwarzen Ford Fiesta ein, welcher zwischen 23.00 Uhr am Montag und 10.00 Uhr am Dienstag am Straßenrand geparkt war. Sie erbeuteten einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen im Wert von rund 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

