POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung - Tatverdächtiger ermittelt

Gelsenkirchen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag, 9. Januar 2023, Gold und Bargeld aus dem Haus eines Seniors in Gelsenkirchen-Erle gestohlen. Der tatverdächtige schellte gegen 15 Uhr bei dem Geschädigten und gab sich als Mitarbeiter eines Wasserwerkes aus. Im Haus an der Arenfelsstraße bat er den Mann, in verschiedenen Badezimmern das Wasser auf- und abzudrehen. Zudem verunsicherte der Tatverdächtige ...

mehr