POL-GE: Jugendliche berauben Zwölfjährigen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt im Falle einer räuberischen Erpressung, nachdem drei Jugendliche am Mittwoch, 11. Januar 2023, einen Zwölfjährigen in Buer beraubt haben. Der Gelsenkirchener wollte um 18.30 Uhr an der Haltestelle Goldbergplatz in eine Straßenbahn der Linie 301 einsteigen, wurde daran aber von den Jugendlichen gehindert. Einer der Täter bedrohte den Jungen und forderte ihn dazu auf, ihm seine Bauchtasche auszuhändigen. Nachdem der Haupttäter die Beute an sich genommen hatte, stieg der Zwölfjährige in eine Straßenbahn und fuhr davon. Die Polizei, die erst später alarmiert wurde, leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

