POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 28.12.2022

Goslar (ots) - Fahrraddiebstahl Am 23.12.2022, in der Zeit von ca. 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr, wurde in der Dehnestraße in Seesen ein Fahrrad (Damentreckingrad) entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss an einer Laterne angeschlossen. Durch die Tat entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen. i.A. Weidenfeller, POK Rückfragen ...

