Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Betrug durch falschen Polizeibeamten

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg

Es war lange ruhig um die falschen Polizeibeamten von Interpol im Hochsauerlandkreis. Jetzt haben sie wieder zugeschlagen. Ein Geschädigter aus Winterberg erhielt einen solchen Anruf von einem falschen Polizisten. Der gab sich auf Englisch als Mitarbeiter von der europäischen Polizeibehörde "Europol" aus. Er machte dem Angerufenen Angst, dass ein Strafverfahren gegen ihn laufen würde. Die Konten des Geschädigten würden bald eingefroren, deswegen sollte er sein Vermögen schnell sichern. Zu diesem Zweck sollte er iTunes Karten für einen hohen Geldbetrag kaufen und dem Europol Mitarbeiter die Codes schicken. Das tat der Mann auch. Später fiel ihm dann der Betrug auf. Ihre Polizei rät: Europol ruft Sie nicht an! Falls Sie einen solchen Anruf bekommen, legen Sie auf! Die Polizei fordert Sie nicht telefonisch auf, Überweisungen in irgendeiner Form zu machen. Die Betrüger spielen teilweise über Telefon eine sehr authentische Kulisse ein. Oft hört man im Hintergrund Funkgespräche oder andere Personen, die Telefonate führen. Das soll vorspielen, dass sich der Anrufer in einer Polizeidienststelle befindet. Im Zweifel nehmen Sie Kontakt mit ihrer zuständigen Polizei auf!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell