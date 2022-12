Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 25.12.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallfluchten

Goslar.

Zwischen Freitagmittag, ca. 13:00 Uhr, und Samstagvormittag, ca. 09:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug den Claustorwall in Richtung Nonnenweg. In Höhe Haus-Nr. 5 touchierte das Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Polo mit KR- Zulassung. Der Verursacher entfernte sich in der Folge unerkannt.

Am Samstagvormittag, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, rangierte ein bislang unbekanntes Lieferfahrzeug in der Gosestraße und stieß dabei gegen einen geparkten SUV Hyundai Tuscon mit GS- Zulassung. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerkannt vom Unfallort.

Zwischen Samstagabend, ca. 21:00 Uhr, und Sonntagmorgen, ca. 03:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug in der Ortelsburger Straße den linken Außenspiegel eine Pkw VW Golf mit GS- Zulassung. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerkannt vom Unfallort.

Trunkenheitsfahrt

Goslar.

Am Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung im Müllerkamp in Oker einen 33jährigen Pkw-Führer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2 Promille AAK. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

