Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: VU-Flucht

Goslar (ots)

Braunlage: In der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 2022, wurde an der Ecke Herzog-Wilhelm-Straße und Von-Langen-Straße ein Vorfahrtsschild umgefahren. Das Verkehrszeichen befindet sich auf dem Gehweg neben der Bushaltestelle. Am Fahrzeug des Verursachers entstanden vermutlich erhebliche Schäden.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei unter 05520/9326-0. i.A. Passon, PK

