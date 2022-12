Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 22.12.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen.

Am Donnerstag, den 22.12.2022, um 06:30 Uhr befährt ein 47-jähriger Osterwiecker mit seinem Pkw Kia die Landesstraße 518 aus Richtung Oker kommend in Fahrtrichtung Vienenburg. Aus Richtung Vienenburg kommend befuhr eine 53-jährige Goslarerin mit ihrem Pkw Skoda die L518 und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Goslar einzubiegen. Beim Einbiegen übersah sie den ihr entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Pkw des 47-jährigen Osterwieckers. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Personen wurden hierbei schwerverletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge sind durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 21.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Oker für die ausgetretenen Betriebsstoffe und die Straßenmeisterei Goslar für die Reinigungsmaßnahmen an der Unfallstelle. Eine Vollsperrung für den Bereich L518/K25 bestand für den Zeitraum von einer Stunde während der Unfallaufnahme, der Erstversorgung und den Reinigungsarbeiten. Der Verkehr wurde entsprechend um- bzw. abgeleitet.

