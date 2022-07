Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Motorradkonzeption - Kontrollen im Schwarzwald

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende war die Polizei im Rahmen der Motorradkonzeption im Landkreis Lörrach auf beliebten Ausflugsstrecken präsent. Bei Kontrollen galt das Augenmerk dem Motorradverkehr, die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurden ebenfalls überwacht.

Am Freitag, 22.07.2022, fanden die Kontrollen bis in die Abendstunden in Kandern an der K 6350 und auf der L 136 am Parkplatz Scheideck statt. Insgesamt wurden 33 Motorradfahrende, sieben Autofahrende und ein Lkw kontrolliert. Zwölf Verstöße wurden geahndet, der weitaus größere Teil der Beanstandungen machte allerdings der Autoverkehr aus. Ein Autofahrer war so schnell, dass ihm ein Fahrverbot droht. Zwei Autofahrende nutzen während der Fahrt ein Mobiltelefon. Auch ein Lkw-Fahrer wurde wegen der fehlenden Fahrerkarte angezeigt.

Am Sonntagmorgen, 24.07.2022, wurde rund um Todtnau auf der B 317 und der K 6325 kontrolliert. 37 Motorradfahrende und drei Autofahrende wurden überprüft, 13 Verstöße festgestellt, darunter zehn Überholvorgänge im Überholverbot.

Mindestens bis Oktober sind an jedem Wochenende solche und ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant. Entsprechend hoch wird das Entdeckungsrisiko bei Verkehrsverstößen sein.

