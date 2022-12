Goslar (ots) - Goslar Brand eines Pkw Am 19.12.2022, gegen 16:39 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand eines Pkw in die Straße Kattenberg alarmiert. Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw in Vollbrand. Der Brand wurde durch 10 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Goslar unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Zu einem Personenschaden ist ...

