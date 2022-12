Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 18.12.2022

Goslar (ots)

Langelsheim

Am 17.12.2022 meldet ein 80jähriger Salzgitteraner eine Sachbeschädigung an seinem PKW, welchen er zuvor vor einer Wanderung am Fahrbahnrand der B 248 zwischen Lutter und Salzgitter-Bad abgestellt hatte. Als der Geschädigte nach dem Spaziergang zurück zu seinem PKW kam, stellte dieser fest, dass alle vier Reifen seines Toyota zerstochen waren. Der Tatzeitraum liegt zwischen 14:45 - 15:30 Uhr. Der PKW war am Waldrand nur wenige hundert Meter hinter dem Ortsausgang Lutter in Richtung Salzgitter linksseitig abgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise/ Beobachtungen zu dieser Tat bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Am 17.12.2022 verwechselt eine 77jährige PKW-Fahrerin auf dem Lidl-Parkplatz in Seesen den Rückwärtsgang mit dem 1. Gang und fährt vorwärts in einen Zaun. An der Zaunanlage und dem eigenen PKW entsteht ein Sachschaden von ca. 1700.- Euro.

Langelsheim

Am 17.12.2022 gegen 21:15 Uhr befährt ein 30jähriger Fahrzeugführer aus Lutter mit seinem PKW Citroen die B 248 aus Richtung Lutter in Richtung Hahausen. Kurz hinter der Einmündung nach Nauen kommt der 30jährige, aus zur Zeit ungeklärter Ursache, auf gerader Strecke, nach links von der Fahrbahn ab und touchiert einen Straßenbaum. Hierbei wird der Fahrzeugführer leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Goslar verbracht. Am PKW entsteht Totalschaden. Geschätzter Gesamtschaden ca. 7000,- Euro. Rettungskräfte, sowie die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren vor Ort.

