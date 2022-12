Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 17.12.2022

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort:

Am 16.12.2022, gegen 19:50 Uhr, ereignete sich in der Bergstraße in 38729 Langelsheim (OT Ostlutter), ein Verkehrsunfall bei dem sich der Verursacher nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernte. Bei dem Verursacher handelte es sich um einen Fahrer eines Lieferdienstes. Zeugen, welche den Unfall beobachteten, konnten Hinweise auf den Verursacher geben. Die Polizei Seesen bittet mögliche weitere Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

