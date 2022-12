POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 15.12.2022

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit Schulbus

Wolfshagen. Zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinbus zur Schülerbeförderung kam es am Donnerstag gegen 07:45 Uhr. Der Fahrer des Schulbusses befuhr die Straße Im Tölletal in Richtung Langelsheim. Aus bisher nicht bekannten Gründen fuhr er auf einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW auf. Durch die Kollision wurde das geparkte Fahrzeug mehrere Meter nach vorn geschoben und stark beschädigt. Im Kleinbus saßen neben dem Fahrer ein Kind sowie zwei Jugendliche. Alle Fahrzeuginsassen wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und wurden in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Insgesamt waren vier Rettungswagen und ein Notarztwagen, die Polizei Langelsheim und ein Abschleppunternehmen vor Ort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Langelsheim, Tel. 05326 / 97878-0, zu melden

