POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.12.2022

Goslar (ots) - Langelsheim - Brand eines Carports Am 12.12.2022, gegen 02:30 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Carportbrand in den Möncheholzring alarmiert. Das aus bislang unbekannter Ursache in Brand geratene Carport wurde durch die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht, sodass ein Übergreifen auf das angrenzende ...

mehr