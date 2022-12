Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 13.12.2022

Goslar (ots)

Seesen

Am 12.12.22 kam es gegen 07:40 Uhr auf der B 243 in Rhüden zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Demnach übersah eine 49jährige PKW-Fahrerin aus Eime beim Abbiegen nach links von der B 243 auf die B 82 die entgegenkommende vorrangsberechtigte 44jährige Seesenerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Beteiligte verletzen sich und werden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Anschließend werden die Verletzten in die Asklepios-Klinik Seesen verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 16.000,- Euro. Beide Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht.

