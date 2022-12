Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.12.2022

Goslar (ots)

Bad Harzburg

- Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs geahndet

Am 14.12.2022 wurden in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr am Großparkplatz der Nordhäuser Straße (B 4) Kontrollen des gewerblichen Güterverkehrs durchgeführt.

Bei dieser Schwerpunktkontrolle haben Goslarer Polizeikräfte gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei Braunschweig u.a. Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden neun Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Dabei wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von fünf Fahrzeugführern derart überschritten, dass diese mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Für den traurigen Höchstwert sorgte ein Lkw-Fahrer, welcher mit 79 km/h in einer 20 km/h Zone unterwegs war.

Im weiteren Verlauf wurden neben der Überprüfung der Technik, Sicherheit und Ladung auch die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten überprüft. Auch dabei wurden zahlreiche Verstöße sowie technische Mängel festgestellt. Die Einsatzkräfte registrierten über 90 Verstöße von Fahrern von Lkw und Kleintransportern, welche die Lenk- und Ruhezeiten nicht einhielten, das digitale Kontrollgerät nicht ordnungsgemäß bedienten oder die mitzuführenden Tageskontrollblätter nicht aushändigen konnten.

Zudem müssen einige Fahrer mit einem Bußgeld rechnen, da deren Ladung nicht ausreichend gesichert war.

Darüber hinaus konnte ein Fahrer eines Transporters seinen Führerschein nicht vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass der Salzgitteraner nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird die Polizei Goslar auch zukünftig weitere Kontrollen durchführen.

i.A. Brych, PK

