Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl an Kraftfahrzeugen - Wertvolle Sensoren an Autohaus ausgebaut

Bünde (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (06.12.) stahlen bislang unbekannte Diebe an fünf PKW die Sensoren. Die Wagen der Marke Audi Typ A6 parkten auf einem Gelände eines Autohauses an der Wasserbreite. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 25.000.- Euro beziffert. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell