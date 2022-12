Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Fabrikations- und Lagerräume - Täter nehmen Heckenschere und Laubbläser mit

Löhne (ots)

(um) Vermutlich um einen sog. Beschaffungsdiebstahl handelt es sich bei einem Einbruch in Räumlichkeiten einer Firma an der Lübbecker Straße in Mennighüffen. Die bislang unbekannten Täter brachen dabei in der Zeit von Sonntag (04.12.), am Nachmittag 15:00 Uhr, auf Montag Morgen, gegen 10:00 Uhr, in das Gebäude ein. Im Lager der Firma stahlen die Diebe einen Laubbläser und eine Heckenschere der Marke Stihl. Zusätzlich entwendeten die Täter ein Glas mit Kleingeld. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell