Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Vandalismus - Bushaltestellenglas zerstört

Kirchlengern (ots)

(um) Am Samstag (03.12.) früh, gegen 06:27 Uhr, verständigte eine Zeugin die Polizei über eine Sachbeschädigung an einem Bushaltestellenunterstand an der Brandhorststraße. Die bislang unbekannten Täter zerstörten an dem Unterstand die Seitenwand aus Sicherheitsglas. Das zersprungene Glas lag noch weit verstreut um den Unterstand. Der Schaden wird sich auf mindestens 1.000.- Euro belaufen. Die Tatzeit liegt in der Zeit bzw. Nacht davor. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell