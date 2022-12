Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Beifahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Bünde (ots)

POL-HF (mmb): In ein Krankenhaus transportiert werden musste der 19-jährige Beifahrer eines Opel, nachdem er am Samstag (03.12.2022) gegen 23.30h bei einem Verkehrsunfall verletzt wurde. Der 18-jährige Fahrer des Fahrzeugs aus Minden hatte am Abfahrtende der A30 in Bünde-Ennigloh beim Einbiegen in die Hansastraße die Vorfahrt einer 39-jährigen Frau aus Osnabrück missachtet, welche mit einem Audi in Richtung Preußisch Oldendorf unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Dabei entstand nach Schätzung der Polizei ein Gesamt-Sachschaden von 9500 Euro.

