POL-HF: Heftiger Zusammenstoß bei Unfall- Fahrer eingeklemmt

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es Donnerstagabend (1.12.) zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Salzufler Straße. Gegen 19.30 Uhr befand sich ein 20-Jähriger aus Herford auf dem Grundstück der Hausnummer 230. Er beabsichtigte er mit seinem Seat Leon auf die Salzufler Straße in Fahrtrichtung Herford einfahren wollte. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein 28-Jähriger aus Heinade ebenfalls mit seinem KIA Sorento auf der Salzufler Straße in Richtung Herford. Als der Herforder vom Grundstück auf die Salzufler Straße einfuhr, übersah er den von links kommenden 28-Jährigen. Dieser versuchte augenscheinlich noch nach links auszuweichen und am Seat vorbeizufahren, musste diesen Vorgang aufgrund von Gegenverkehr jedoch abbrechen. Es kam zu einem Zusammenstoß, in dem der Sorento-Fahrer auf den Seat hinten auffuhr. Durch die Kollision wurde der 20-Jährige mit dem Seat zunächst in den Graben und anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Durch die starken Beschädigungen am Fahrzeug wurde der Herforder verletzt eingeklemmt. Er konnte anschließend durch die Feuerwehr herausgeholt und mit einem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der 28-Jährige, sowie zwei weitere Insassen im Kia wurden leicht verletzt. Für weitere polizeiliche Ermittlungen wurde der Kia vorläufig sichergestellt. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 15.000 Euro. Weitere Ermittlungen zur Feststellung von gefahrenen Geschwindigkeiten werden durch das Verkehrskommissariat geführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Salzufler Straße gesperrt werden.

