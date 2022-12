Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung durch Alkoholgenuss- Außenspiegel abgefahren

Herford (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (01.12.) befand sich eine 53-Jährige aus Enger in ihrem geparkten VW Passat an der Mindener Straße. Die Engeranerin hatte zuvor eine Familienangehörige aus dem Fahrzeug gelassen und sich dann gegen 16.00 Uhr auf den Beifahrersitz gesetzt. Plötzlich konnte die 53-Jährige einen lauten Knall wahrnehmen und der linke Außenspiegel des Passats flog auf die Windschutzscheibe. Die Geschädigte konnte anschließend wahrnehmen, dass ein vorbeifahrendes Fahrzeug in Richtung Innenstadt weiterfuhr, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Parallel wurde die Leitstelle der Polizei über ein Fahrzeug informiert, dass durch unsichere Fahrweise und Ausfallerscheinungen im Bereich der Innenstadt auffiel. Aufmerksame Zeugen konnten das Kennzeichen ablesen, so dass anschließend eine Überprüfung an der Halteranschrift durch die Polizeibeamten erfolgt. Diese ergab, dass es sich bei der Fahrerin eines roten Hyundai um eine 58-Jährige Herforderin handelt, die auch den Unfall an der Mindener Straße verursachte. Da der Verdacht bestand, dass die Frau erheblich unter dem Einfluss von Alkohol das Fahrzeug geführt hat, wurde eine Blutprobe entnommen. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde der Herforderin vorläufig untersagt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell