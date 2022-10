POL-SE: Bönningstedt - Pkw in der Kieler Straße beschädigt

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (19./20. Oktober 2022) ist es im Kreis Segeberg zu einer Serie von bislang sechs Einbrüchen in Tierarztpraxen gekommen, zu denen die Kriminalpolizei Norderstedt nach Zeugen sucht. In der Hauptstraße in Oering löste um 02:00 Uhr die Alarmanlage aus. Zudem wurden drei Personen in den Räumlichkeiten beobachtet, die vor Eintreffen der ersten Streife mit Bargeld flohen. Zwei ...

mehr