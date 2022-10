Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Einbrüche in Tierarztpraxen

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (19./20. Oktober 2022) ist es im Kreis Segeberg zu einer Serie von bislang sechs Einbrüchen in Tierarztpraxen gekommen, zu denen die Kriminalpolizei Norderstedt nach Zeugen sucht.

In der Hauptstraße in Oering löste um 02:00 Uhr die Alarmanlage aus. Zudem wurden drei Personen in den Räumlichkeiten beobachtet, die vor Eintreffen der ersten Streife mit Bargeld flohen. Zwei Unbekannte waren mit hellen Kapuzenpullovern, ein weiterer mit einem dunklen Pullover mit heller Kapuze bekleidet.

Um 02:34 Uhr hörten Anwohner im Kisdorfer Etzberg Geräusche und alarmierten die Polizei. Trotz umfangreicher Fahndung auch in diesem Fall konnten vor Ort keinen Personen festgestellt werden.

Bei der anschließenden Überprüfung weiterer Praxen im Laufe der Nacht stellten die Einsatzkräfte vier weitere Einbrüche fest.

In der Henstedt-Ulzburger Maurepasstraße und in der Norderstedter Straße wurden zwei weitere Taten aufgenommen.

In der Ulzburger Straße in Norderstedt zwischen Langerkamp und Margarita-Lillelund-Weg blieb es beim Versuch. Hier gelangten die Täter nicht in das Gebäude.

In der Waldstraße nahe des Hasenstiegs in Norderstedt wurde ein weiterer Einbruch festgestellt.

Soweit bislang feststellbar, hatten es die Täter offenbar auf Bargeld abgesehen, verursachten aber zudem Sachschäden beim Eindringen in die Gebäude.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 040 528060 um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte während der Nacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell