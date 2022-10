Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochabend, den 19.10.2022, ist es um 19:10 Uhr an der Einmündung König-Christian-Straße / Am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller gekommen, nachdem sich der Rollerfahrer unerlaubt entfernt hat.

Eine 21-Jährige aus Bad Bramstedt befuhr mit einem Audi die König-Christian-Straße in Richtung Lohstücker Weg.

Unmittelbar vor dem Passieren der Einmündung "Am Bahnhof" bog von dort ein bislang unbekannter Motorroller unter Missachtung der Vorfahrt nach links in die König-Christian-Straße ein, so dass es zur Kollision der Fahrzeuge kam.

Der Motorroller bzw. dessen FahrerIn stürzte, stand jedoch wieder auf und fuhr in Richtung Landweg davon.

Die Ermittler der Polizeistation Bad Bramstedt suchen Zeugen und bitten unter 04192 39110 um sachdienliche Hinweise.

