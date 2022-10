Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Verkehrsunfallflucht - Grundschüler verletzt

Glandorf (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag (04.10.) ereignete sich gegen 07:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriger Grundschüler in Glandorf verletzt wurde. Das Kind befuhr mit seinem Fahrrad den Kölner Weg in ortsauswertige Richtung und beabsichtigte, nach rechts in den Bischofsweg abzubiegen. Dabei kam es zu einem Missverständnis mit einem Pkw, der den Bischofsweg aus Richtung Schulstraße befuhr und nach links auf den Kölner Weg abbiegen wollte. Durch das Missverständnis kam der Junge mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Straßengraben und zog sich leichte Beinverletzungen zu. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verunfallte Kind zu kümmern.

Das Fahrzeug kann wie folgt beschrieben werden:

- Hersteller: Mazda - Farbe: sehr dunkles Violett (fast schwarz) - Am Innenspiegel ein Stofftier, möglicherweise ein Stier - weißer Aufkleber auf der Heckscheibe - Kennzeichen mit weißer Grundfarbe, möglicherweise ausländische Zulassung

Der Fahrzeugführer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 30 Jahre alt - blondes Haar - drei-Tage-Bart

Die Polizei in Bad Iburg erhofft sich Hinweise zum Unfall oder dem beschriebenen Fahrzeug, da zur angegebenen Zeit allgemeiner Verkehr rund um die Grundschule herrschte. Hinweise werden unter 05403/796690 oder 05401/83160 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell