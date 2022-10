Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Zwei leicht Verletzte nach Zusammenstoß

Menslage (ots)

Am Montagmorgen gegen 10:15 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Chevrolet "Spark" den "Mühlenweg" in Richtung "Antener Straße". An der Kreuzung übersah die Herzlakerin einen 52-Jährigen mit seinem VW "Polo" und es kam zum Zusammenstoß. Der Mann aus Menslage und die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt. Die 19-jährige Fahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.

