Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zwei Verletzte nach Kollision auf der Vehrter Landstraße

Wallenhorst (ots)

Am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr befuhr eine 54-Jährige mit ihrem Toyota "Yaris" die Straße "Zum Farwig" in Richtung der "Vehrter Landstraße". Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die Wallenhorsterin links auf die Vehrter Landstraße in Richtung Wallenhorst abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts herannahenden 31-Jährigen in seinem Fiat "Sedici". Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Beteiligten leichte Verletzungen zu und wurden in einem Krankenhaus behandelt. Die Fahrzeuge der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro je Fahrzeug.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell